Üsküdar'daki Doktora 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davası

Üsküdar'da bir hastanede çalışan doktor hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Doktor için 4 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi.

Üsküdar'daki Doktora 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davası

Üsküdar’daki bir hastanede görev yapan doktor hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan hazırlanan iddianamede doktor hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh ve Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Bölümü'nde bir odada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylemesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Savunması alınan doktor Okan Kemal Kaplan isimli doktor, ilaç etkisinde olması nedeniyle yaşanan olayı ve sarf ettiği sözleri hatırlamadığını savundu.

İddianamede Kaplan hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturucu delil elde edildiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

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