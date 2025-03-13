Taşla Sarrafın Kafasına Vurdu, Kuyumcuyu Soymaya Çalıştı

Kayseri’de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, sarrafın başına taşla vurarak dükkanı soymaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla saldırgan etkisiz hale getirilirken, polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle sarrafın başına taşla vurdu. Sarraf ve kadın arasında bir boğuşma yaşanırken, kadın daha sonra biber gazı sıktı. Sarrafın yardımına çevredeki esnaflar koştu.

Kadın etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sarraf ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA