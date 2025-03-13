Bakan Güler, İngiliz Mevkidaşı Healey ile Görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığına gelişinde askerî törenle karşıladı. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan her iki Bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Sir Anthony David Radakin de yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA