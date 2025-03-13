'İmamoğlu'nun Diploması' Krizi... CHP'li Turan Taşkın Özer: Dekan Baskılardan Dolayı İstifa Etti

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkındaki soruşturma devam ederken İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün vereceği karar merakla bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci bir yazı göndererek sürecin hızlandırılmasını istemişti.

CHP Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turan Taşkın Özer sürece ilişkin Gerçek Gündem’e değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının senato toplanmadan önce ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri sunacaklarını kaydeden Özer, “Bir senato toplanacak kararla alakalı. Ne zaman toplanır ne olur bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yazılar yazıyorlar. Hatta bu konuyla ilgili Ekrem Başkan’ın avukatları ‘bizim de elimizdeki bilgi ve belgeleri alın, yani bir nevi savcı gibi tüm delilleri toplayın’ şeklinde talepleri var” dedi.

REKTÖR ‘BU İŞ HUKUKİ OLMAZ’ DEMİŞ

İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün 27 Ekim 2024’te yazdığı bilgilendirme notuna ulaştıklarını belirten Özer çok çarpıcı bilgileri paylaştı:

“İstanbul Üniversitesi Rektörü’nün 7 Ekim 2024’te hazırladığı bir bilgi notu var. Bilgi notunun 8’inci sayfasında açık açık konunun Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendirmediğini söylüyor. Aynı notun 7’nci maddesinde konu ‘Dış İşlerini, ÖSYM’yi ilgilendirir’ diyor. Yazıda konunun sadece fakülteyi ilgilendirmeyeceği dolayısıyla hukuki güvenlik, idari istikrar, haklı beklenti, kazanılmış hak, idari hata, geri alma gibi konuları açıyor. Kısacası ‘Bu işe girmeyin çok hukuki olmaz’ diyor. İmzayı da kendisi atmış rektör.”

Daha önce hazırladığı ve imzaladığı raporla Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişinde hiçbir sorun olmadığını ve konunun Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendiren bir yönü olmadığını söyleyen Rektör, bugün tam aksi yönde karar vermeye çalışıyor! Ne değişti? Hangi baskıya boyun eğiyorsunuz? Hukuku… pic.twitter.com/VUbdps1Ruj — Av. Turan Taşkın Özer (@ttaskinozer) March 12, 2025

‘HUKUKİ DEĞERLENDİRMEYE GEREK YOK’

Rektöre yazdığı yazının arkasında durması çağrısında bulunan Özer, “Rektör söylediği şeylerin aksine karar verirse ‘ben talimat dinliyorum’ demesi anlamına gelir. Ama imzaladığın, tek tek açıkladığın bu konunun Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendiren herhangi bir durumu olmadığını yazdığın, yatay geçişin hangi koşullarda yapıldığını yazdığın bir meseleden geri dönersen nesiller boyu konuşulursun. Bu konuyu hukuken değerlendirmekte lüzum yok mesele siyasi oldu” ifadelerini kullandı.

‘DEKAN BASKI YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİ’

İstanbul Üniversitesi Dekanı Kamil Ahmet Köse’nin istifasına da değinen Özer, “Üzerinde yoğun bir baskı vardı. Bu baskı nedeniyle istifa ettiğini düşünüyoruz. Nedim Şener’in iddiaları bilgi belgeye dayanmıyor” dedi.

Şener, Hürriyet Gazetesi'nde “İ.Ü. Rektörlüğü yatay geçişte dekanlığa uzanan usulsüzlük zincirini tespit etti, Dekan Prof. Dr. Köse istifasını verdi” başlıklı bir yazı kaleme almış çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi