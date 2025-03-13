'Aleyna Çakır' Davasında Ümitcan Uygun İlk Kez Hakim Karşısında

'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin görülen davasında, sanık Ümitcan uygun ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Ümitcan Uygun'un 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyanın dava dosyasına ve yeni tanıkların dinlenmesine karar verdi.

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'Aleyna Çakır' Davasında Ümitcan Uygun İlk Kez Hakim Karşısında

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Aleyna Çakır' davasında, sanık Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısına çıktı.

Uygun hakkında, "intihara teşvik", "intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme, sanık Uygun’un 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasının dava dosyasına eklenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine karar verdi.

Ancak olayın yaşandığı evde keşif yapılması ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi talepleri kabul edilmedi. Dava, yeni tanıkların dinlenmesi için 23 Mayıs'a ertelendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Aleyna Çakır cinayeti
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