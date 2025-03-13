Tekirdağ’da Vahşet! İki Günlük Bebeği Boğup Üzerine Beton Dökmüşler

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri tarafından 12 Mart 2025’te gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.A. (38) isimli kadının müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Aynı suçtan aranan T.S. (64) de ekiplerin radarına girdi. Çorlu ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlıkları ile JASAT timlerinin ortak operasyonuyla iki kadın, Süleymanpaşa ilçesi Nusratiye Mahallesi’ndeki adreslerinde yakalandı.

BEBEĞİ ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKMÜŞLER

Olay, 2010 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. İ.A.’nın, askerdeki sevgilisinden dünyaya gelen iki günlük kız bebeği, aile meclisi kararıyla öldürüldü. Yapılan incelemelerde, bebeğin önce boğularak hayatına son verildiği, ardından evin bahçesine gömülerek üzerinin betonla kapatıldığı ortaya çıktı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri adrese baskın düzenledi ve bebeğin cansız bedenine ulaştı. Soruşturma kapsamında anne İ.A., anneanne T.S. ve cinayetle bağlantılı aile fertleri gözaltına alındı.

ADRES DEĞİŞTİREREK YILLARCA KAÇMIŞLAR

2010 yılında tutuklanan İ.A. ve T.S., 2018’de mahkemenin ara kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu süreçte sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettiren iki kadın, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA