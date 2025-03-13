Tekirdağ’da Vahşet! İki Günlük Bebeği Boğup Üzerine Beton Dökmüşler

Tekirdağ’da, "yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. 2010 yılında yaşanan korkunç olayın detayları ise kan dondurdu.

Son Güncelleme:

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri tarafından 12 Mart 2025’te gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.A. (38) isimli kadının müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Aynı suçtan aranan T.S. (64) de ekiplerin radarına girdi. Çorlu ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlıkları ile JASAT timlerinin ortak operasyonuyla iki kadın, Süleymanpaşa ilçesi Nusratiye Mahallesi’ndeki adreslerinde yakalandı.

Tekirdağ’da Vahşet! İki Günlük Bebeği Boğup Üzerine Beton Dökmüşler - Resim : 1

BEBEĞİ ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BETON DÖKMÜŞLER

Olay, 2010 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. İ.A.’nın, askerdeki sevgilisinden dünyaya gelen iki günlük kız bebeği, aile meclisi kararıyla öldürüldü. Yapılan incelemelerde, bebeğin önce boğularak hayatına son verildiği, ardından evin bahçesine gömülerek üzerinin betonla kapatıldığı ortaya çıktı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri adrese baskın düzenledi ve bebeğin cansız bedenine ulaştı. Soruşturma kapsamında anne İ.A., anneanne T.S. ve cinayetle bağlantılı aile fertleri gözaltına alındı.

Tekirdağ’da Vahşet! İki Günlük Bebeği Boğup Üzerine Beton Dökmüşler - Resim : 2

ADRES DEĞİŞTİREREK YILLARCA KAÇMIŞLAR

2010 yılında tutuklanan İ.A. ve T.S., 2018’de mahkemenin ara kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu süreçte sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettiren iki kadın, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Cinayet
Son Güncelleme:
İbn-i Sînâ’nın Hayat Sırrı Dediği Ot: Kabızlıktan Şekere Kadar Derman Olmadığı Hastalık Yok İbn-i Sînâ’nın Hayat Sırrı Dediği Ot: Kabızlıktan Şekere Kadar Derman Olmadığı Hastalık Yok
Kereste Fabrikasında Yangın Kereste Fabrikasında Yangın
Sararan Elyaf Yastıklar Nasıl Beyazlatılır? Bu Yöntemle Hem Topaklaşmıyor Hem Bembeyaz Oluyor Sararan Elyaf Yastıklar Nasıl Beyazlatılır? Bu Yöntemle Hem Topaklaşmıyor Hem Bembeyaz Oluyor
Antalya’daki Elektrik Kesintileri TBMM Gündeminde Antalya’daki Elektrik Kesintileri TBMM Gündeminde
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör