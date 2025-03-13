Kereste Fabrikasında Yangın

Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son Güncelleme:

Mengen ilçesi Serpek mevkisinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bolu Yangın
Son Güncelleme:
İstanbul'da AVM Yangını İstanbul'da AVM Yangını
Sararan Elyaf Yastıklar Nasıl Beyazlatılır? Bu Yöntemle Hem Topaklaşmıyor Hem Bembeyaz Oluyor Sararan Elyaf Yastıklar Nasıl Beyazlatılır? Bu Yöntemle Hem Topaklaşmıyor Hem Bembeyaz Oluyor
Antalya’daki Elektrik Kesintileri TBMM Gündeminde Antalya’daki Elektrik Kesintileri TBMM Gündeminde
Çanakkale'de 327 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı: 3 Gözaltı Çanakkale'de 327 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı: 3 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör