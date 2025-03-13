Kereste Fabrikasında Yangın
Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Mengen ilçesi Serpek mevkisinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Fabrikadan yükselen dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: