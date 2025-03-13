Çanakkale'de 327 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı: 3 Gözaltı

Çanakkale Biga’da kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 327 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Çanakkale'de 327 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı: 3 Gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 327 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik çalışmalarda, Çan ilçesinden Biga’ya büyük çapta tütün sevkiyatı yapacağı belirlenen M.K. ile kaçak tütün üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen H.Ç., R.Ç., İ.Ç. ve A.G. takibe alındı.

Çanakkale'de 327 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı: 3 Gözaltı - Resim : 1

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 327,05 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 188 kutu tütün dolu makaron, 568 paket dolu sigara, 36 kutu bandrolsüz boş makaron, 500 bandrolsüz sigara paketi, 3 otomatik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., H.Ç., A.G. ve İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Silah Kaçakçılarına OperasyonBakan Yerlikaya Duyurdu! Silah Kaçakçılarına OperasyonGüncel

Uşak’ta Tarihi Eser Kaçakçılığına DarbeUşak’ta Tarihi Eser Kaçakçılığına DarbeGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale Tütün Gözaltı Operasyon
Son Güncelleme:
Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor! Türkiye’de İlk Oldu, Tesadüfen Keşfedildi: Astım Hastalığını Resmen Bitiriyor!
Kereste Fabrikasında Korkutan Yangın Kereste Fabrikasında Korkutan Yangın
'Katliam Yasası' Baskısı Büyüyor! CHP'li Belediyelere Yeni Soruşturma Sinyali CHP'li Belediyelere Yeni Soruşturma Sinyali
İhtiyacınız Olan Sadece Alüminyum Folyo! Tencere Temizliğinden Bıçak Bilemeye Kadar... İhtiyacınız Olan Sadece Alüminyum Folyo! Tencere Temizliğinden Bıçak Bilemeye Kadar...
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Tusk Görüşmesi Dünya Manşetlerinde: Ateşkeste Beklenmedik Aktör