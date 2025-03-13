Çanakkale'de 327 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı: 3 Gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 327 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik çalışmalarda, Çan ilçesinden Biga’ya büyük çapta tütün sevkiyatı yapacağı belirlenen M.K. ile kaçak tütün üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen H.Ç., R.Ç., İ.Ç. ve A.G. takibe alındı.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 327,05 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 188 kutu tütün dolu makaron, 568 paket dolu sigara, 36 kutu bandrolsüz boş makaron, 500 bandrolsüz sigara paketi, 3 otomatik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., H.Ç., A.G. ve İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA