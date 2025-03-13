Kereste Fabrikasında Korkutan Yangın

Bolu'nun Mengen ilçesi Serpek mevkisinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadele sürerken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: DHA