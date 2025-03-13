Komşusunu Öldüren Baba ile Oğlun Evinde Yangın: Kundaklandı mı?
Sakarya'da komşularını öldüren baba ile oğlun evinin bu gece alevler sardı. Baba ile oğlu hapiste olduğu için yangından kurtuldu ancak ev küle döndü.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı evin, kısa süre önce komşularını öldüren E.Ş. ve oğlu O.Ç.Ş.’ye ait olduğu ortaya çıktı.
ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
Yangın, Evrenköy Mahallesi 343. Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Ancak ev, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıktığı evin, 10 Mart’ta komşuları Fatih Tunç’u öldüren ve tutuklanarak cezaevine gönderilen baba-oğula ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA