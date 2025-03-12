İstanbul'da AVM Yangını
İstanbul Ataşehir'de bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı Caddesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinde çıktı.
Bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltıldığı belirtilen alışveriş merkezinin çatısının alev alev yandığını görenler İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangından kimsenin etkilenmediği öğrenildi.
Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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