CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik operasyonları “madden, manen ve hukuken silkeleme” şeklinde eleştirirken, iktidar partisinden olan belediyelerde dikkat çeken işlemler yapılmaya devam ediliyor. Yerel seçimleri sadece 0,9 puanlık bir oy farkıyla kazanan AKP’li İskenderun Belediyesi’nde geçen nisan ayından itibaren yapılan 198 ihalenin 184’ü adrese teslim gerçekleşti. Hiçbir katılımcının belediye için yapılacak işe teklif vermesine fırsat tanınmadan ihaleler doğrudan belirlenen adreslere teslim edildi.

İLK 2 AYDA 51 DOĞRUDAN TEMİN

Depremin ağır yıkma uğrattığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini AKP’li Mehmet Dönmez’in kazanmasının hemen ardından doğrudan temin yoluyla ihalelere imza atılmaya başlandı.

3 Nisan 2024 tarihinden itibaren mal alımı, hizmet alımı gibi çeşitli başlıklarla yapılan 198 ihalenin 184’ü doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildi. Kalan 14 ihalenin 11’inde ise pazarlık yöntemine başvuruldu. Yani en iyi teklif veren değil, belediye yönetiminin tercih ettiği firmalar ihaleleri kazandı. Toplam 198 ihaleden sadece 3’ü açık ihale usulüyle gerçekleşti.

Yılın ilk 2 ayında yapılan 55 ihalenin 51’i doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildi. Sözleşmelerden 3’ü pazarlık yöntemiyle yapılırken, sadece 1’i açık ihale usulüyle gerçekleşti.

AKP’li İskenderun Belediyesi’ni daha önce de sadece 8 günlük bir şirkete doğrudan temin yoluyla 20 milyon liralık ihale verilmesiyle gündeme gelmişti. Buna göre AKP’li kişiler tarafından Ankara’da kurulan şirkete kuruluşunun ilk haftasında Ramazan Organizasyonu işi verilmişti.

‘AKP’Lİ VE MHP’Lİ BELEDİYELERE KİMSE DOKUNMAZ’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’li belediyelere açılan soruşturmaları hatırlattı. Günaydın, bu durumun çifte standardın da ötesinde olduğunu vurgulayarak “İdare vesayet yetkisi anayasada yazılıdır. Bunu anayasanın gösterdiği doğrultuda kullanması gerekir. Burada Cumhur İttifakı’na bağlı belediyelere herhangi bir denetim dahi yapılmazken Cumhuriyet Halk Partili belediyelere doğrudan bir saldırı var. CHP’li belediyenin ihalesinden tutun da tüm ilişkilerine kadar gözden geçirirler, 10 yıl önceki dosyalar yeniden açılır, yargı araçsallaştırılır, sabaha karşı operasyonlarla itibar suikastleri yapılır. Tüm bunlar sürerken geçmişte ve bugün AKP’li MHP’li belediyelere kimse dokunmaz” dedi.

‘DAYANIŞMA VE KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ’

Eleştirilerine geçmişte hazırlanan dosyaları hatırlatarak devam eden Günaydın şu ifadeleri kullandı:

“2019’da kazandığımız belediyeler sonrası düzenlenen 100’den fazla dosya İçişleri Bakanlığı tarafından el konmuş ve arkasından bir işleme tabi tutulmamıştır. CHP’nin 26 Belediyesi var İstanbul’da Esenyurt gittikten sonra 25 kaldı. AKP’li belediyeler aynı firmayla iş yapar sorun olmaz CHP’li belediye iş yapar gelsin soruşturmalar, kovuşturmalar. CHP hem hukuki hem de siyasi mücadelesini son derece dayanışmaya ve kararlılığa dayalı olarak yürütmektedir. Siyasi sonuçlarını hep birlikte göreceğiz, bunu yapanların elinde bu patlayacak, tarih bunu yazacak.”

Kaynak: Haber Merkezi