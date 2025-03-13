Şişli'de Korku Dolu Anlar... İETT Otobüsü Alev Alev Yandı

Şişli’de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı. Otobüste o sırada yolcu olmaması faciayı önlerken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Şişli’de Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkii Beşiktaş istikametinde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde yangın meydana geldi.

ARKASINDAN GELEN SÜRÜCÜ UYARDI

İddiaya göre içerisinde yalnızca şoförün bulunduğu 34 HO 2497 plakalı otobüs seyir halinde olduğu esnada, arkasından gelen aracın sürücüsü otobüsten alev çıktığı yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine otobüsü yolun sağ şeridine çeken şoför aracı terk etti. Özel halk otobüsünün motor kısmından başlayan yangın kısa sürede otobüsün büyük bir bölümünü etki altına aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük kısmı yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yanan otobüsün çevresinde güvenlik önlemi alırken yolda yaşanan trafiğe de müdahalede bulundu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Şişli'de Korku Dolu Anlar... İETT Otobüsü Alev Alev Yandı Şişli'de Korku Dolu Anlar... İETT Otobüsü Alev Alev Yandı