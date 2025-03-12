Korkunç Olayın Adresi Kayseri! Boş Arazide 1 Kişi Ölü, 3 Kişi Baygın Bulundu

Kayseri'de devriye görevindeki polis ekipleri boş arazide 4 kişi buldu. Şahıslardan 3'ü baygın halde bulunurken birinin hayatını kaybetti belirlendi. Olayla ilgili araştırma başlatılırken uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 baygın şahıs gözaltına alındı.

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Korkunç Olayın Adresi Kayseri! Boş Arazide 1 Kişi Ölü, 3 Kişi Baygın Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süredir bekleyen bir araç fark etmesiyle korkunç olay ortaya çıktı.

Korkunç Olayın Adresi Kayseri! Boş Arazide 1 Kişi Ölü, 3 Kişi Baygın Bulundu - Resim : 1

Aracın yanına gelen polis ekipleri hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gördü. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, 33 yaşındaki Ahmet Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç Olayın Adresi Kayseri! Boş Arazide 1 Kişi Ölü, 3 Kişi Baygın Bulundu - Resim : 2

İncelemenin ardından Ahmet Ş'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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