'Son Kabadayı' Hasan Heybetli Koğuşunda Ölü Bulundu

Yeraltı dünyasının tanınan ismi, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Haybetli saat 19.00 sıralarında tutuklu bulunduğu cezaevinde koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu. Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Rezidans cinayeti davasında Hasan Heybetli'yi ''kasten adam öldürmek'' suçundan 25 yıl, ''ruhsatsız silah taşımak'' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

HASAN HAYBETLİ KİMDİR?

1950 yılında Siirt'te dünyaya gelen Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur. İsmini İstanbul'un yeraltı dünyasında duyurdu. Çok sayıda adam yaralama ve mekan basma olayına adı karıştı. Bu süreçte defalarca hapse girip, çıktı.

Kamuoyu onu Muazzez Abacı ile gerçekleştirdiği evlilik ile tanıdı. Hasan Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980’de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989’da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te son buldu.

2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk’ün de adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2009 yılında İstanbul Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Mahkeme, Hasan Heybetli’yi 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına mahkûm etti. Bu karar Yargıtay tarafından da onandı ve cezası Edirne F Tipi Cezaevi’nde infaz edilmeye başlandı.

Cezaevinde prostat kanserine yakalanan Hasan Heybetli, 2014 yılında Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi mahkum koğuşuna sevk edildi. Burada Üroloji servisinde prostat kanseri, Kardiyoloji servisinde ise kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördü.

Kaynak: Haber Merkezi