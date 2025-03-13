Bakan Yerlikaya Duyurdu! Silah Kaçakçılarına Operasyon

Afyonkarahisar’da, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonda 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini açıkladı.

Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı. Biri hakkında ise adli kontrol şartı getirildi.

Operasyonların devam edeceğinin sinyalini veren Bakan Ali Yerlikaya, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi