Şişli'de İETT Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Büyükdere Caddesi’nde Beşiktaş yönüne ilerleyen özel halk otobüsü, gece saat 23.00 sularında aniden alev aldı. İETT bünyesindeki otobüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden diğer sürücüler, şoförü uyararak aracın emniyet şeridine çekilmesini sağladı.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da alevleri söndürmek mümkün olmadı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Neyse ki otobüste yolcu bulunmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA