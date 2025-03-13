Şişli'de İETT Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Şişli'de İETT otobüsünü aniden alevler sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Şişli'de İETT Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Büyükdere Caddesi’nde Beşiktaş yönüne ilerleyen özel halk otobüsü, gece saat 23.00 sularında aniden alev aldı. İETT bünyesindeki otobüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden diğer sürücüler, şoförü uyararak aracın emniyet şeridine çekilmesini sağladı.

Şişli'de İETT Otobüsü Alevlere Teslim Oldu - Resim : 1

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da alevleri söndürmek mümkün olmadı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Neyse ki otobüste yolcu bulunmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Şişli'de İETT Otobüsü Alevlere Teslim Oldu - Resim : 2

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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