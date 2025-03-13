Meteoroloji Açıkladı: Bir Tarafta Lodos, Bir Tarafta Sıcak Hava
Meteoroloji 13 Mart Perşembe hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Öte yandan Marmara ve Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu bir hava beklenirken, Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevresinde hafif sağanak yağış görülebilir. Diğer bölgelerde ise gökyüzünün açık ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Ülke genelinde hava sıcaklıkları, mevsim ortalamalarının 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayları yaşanabilirken, sis ve pus etkili olacak.
KUVVETLİ RÜZGAR
Özellikle Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden zaman zaman fırtına seviyesine (40-70 km/saat) ulaşması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, kar erimeleri ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ediyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmakta.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi