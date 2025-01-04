Aydın’da Hava Sıcaklığı Değişiyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde gün içinde 15 dereceleri göreceği tahmin ediliyor.

Aydın’da 5 Ocak Pazar günü hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 17 derece olması bekleniyor. 6 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 15 derece olacak.

7 Ocak Salı günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 16 derece olacak. 8 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 17 derece olacak.

Kaynak: İHA