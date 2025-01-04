Genç Sporcunun Kahreden Ölümü
İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen elektrikli bisikletin sürücüsü güreşçi Tuna Toplar (13), yaşamını yitirdi. Toplar’ın geçen yıl katıldığı güreş müsabakasında birinci olduğu öğrenildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ahrandı Yolu Yenikent Sitesi mevkisinde yaşandı.
50. Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Tuna Toplar ile 3 arkadaşı elektrikli bisikletleriyle dolaşmaya çıktı. Yokuş aşağıya inen Toplar, kullandığı elektrikli bisikletin kontrolünü kaybetti. Toplar, elektrikli bisikletiyle yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı, kaldırıma düştü.
GENÇ SPORCU KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toplar, kurtarılamadı. Toplar'ın geçen yıl düzenlenen serbest güreş müsabakasında Ödemiş 1'incisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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