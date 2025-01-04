Genç Sporcunun Kahreden Ölümü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen elektrikli bisikletin sürücüsü güreşçi Tuna Toplar (13), yaşamını yitirdi. Toplar’ın geçen yıl katıldığı güreş müsabakasında birinci olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Genç Sporcunun Kahreden Ölümü

Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ahrandı Yolu Yenikent Sitesi mevkisinde yaşandı.

50. Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Tuna Toplar ile 3 arkadaşı elektrikli bisikletleriyle dolaşmaya çıktı. Yokuş aşağıya inen Toplar, kullandığı elektrikli bisikletin kontrolünü kaybetti. Toplar, elektrikli bisikletiyle yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı, kaldırıma düştü.

Genç Sporcunun Kahreden Ölümü - Resim : 1

GENÇ SPORCU KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toplar, kurtarılamadı. Toplar'ın geçen yıl düzenlenen serbest güreş müsabakasında Ödemiş 1'incisi olduğu öğrenildi.

Genç Sporcunun Kahreden Ölümü - Resim : 2

Türk Profesörün İngiltere'de Cansız Halde Bulunmasının Sırrı ÇözülemediTürk Profesörün İngiltere'de Cansız Halde Bulunmasının Sırrı ÇözülemediGüncel
Baraj Gölünde Acı Ölüm! Alabora Olan Tekneden Cansız Bedenini Arkadaşı ÇıkardıBaraj Gölünde Acı Ölüm! Alabora Olan Tekneden Cansız Bedenini Arkadaşı ÇıkardıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
Aydın'da Uyuşturucu Baskınları: 2 Gözaltı Aydın'da Uyuşturucu Baskınları: 2 Gözaltı
Bolu Dağı'nı Sis Yuttu Bolu Dağı'nı Sis Yuttu
Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü Kapıları Neden 7 Dal Biberiye Asılır? Asırlık Gizem Çözüldü
Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo