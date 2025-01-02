Baraj Gölünde Acı Ölüm! Alabora Olan Tekneden Cansız Bedenini Arkadaşı Çıkardı

Denizli’nin Tavas ilçesinde baraj gölünde alabora olan balıkçı teknesindeki 52 yaşındaki Ahmet Doğan, boğularak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Baraj Gölünde Acı Ölüm! Alabora Olan Tekneden Cansız Bedenini Arkadaşı Çıkardı

Denizli’nin Tavas ilçesinde Güzelköy Mahallesi Yenidere Baraj Gölü’nde saat 04.00 sıralarında balıkçılık yapan Ahmet Doğan, avlanmak için teknesiyle denize açıldı. Fırtınanın da etkisiyle alabora olan tekneden denize düşen 52 yaşındaki Ahmet Doğan, boğularak hayatını kaybetti.

Baraj Gölünde Acı Ölüm! Alabora Olan Tekneden Cansız Bedenini Arkadaşı Çıkardı - Resim : 1

CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞI ÇIKARDI

Arkadaşı, Doğan’ı yüzerek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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