Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 7 Kişi Yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. İki mevkide 7 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli gözaltına aldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Kemer köyü mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 2 kürek, 2 kazma, dedektör ve balta ele geçirildi.
Aynı mevkide yapılan başka operasyonda ise 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Olay yerinde bulunan 2 kürek, 2 kazma, 4 bakır altın arama çubuğu, orak, kafa lambası ve maket bıçağına el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA