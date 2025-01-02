Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 7 Kişi Yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. İki mevkide 7 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli gözaltına aldı.

Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 7 Kişi Yakalandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Kemer köyü mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 2 kürek, 2 kazma, dedektör ve balta ele geçirildi.

Aynı mevkide yapılan başka operasyonda ise 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay yerinde bulunan 2 kürek, 2 kazma, 4 bakır altın arama çubuğu, orak, kafa lambası ve maket bıçağına el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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