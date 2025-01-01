Bursa'da Kaçak Kazı Yapan Şahıslara Suçüstü: 7 Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapan 6 kişi ile arsa sahibi gözaltına alındı.

Bursa'da Kaçak Kazı Yapan Şahıslara Suçüstü: 7 Şüpheli Yakalandı

Bursa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde M.A'ya ait olan ve başka kişilere kiraya verdiği bir arsada kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, kazı yaptıkları sırada A.D, H.Y, A.Y, Y.C, H.S. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.

Arsada yapılan aramalarda, kutu içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirdi. Gözaltına alınan arsa sahibi ve diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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