Otoparka Girmeye Çalışırken Duvara Çarptı

İstanbul Avcılar’da bina otoparkına girmeye çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otoparka Girmeye Çalışırken Duvara Çarptı

İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi üzerinde akşam saatlerinde iddiaya göre Dilek K., 34 HBP 349 plakalı aracını yaşadığı binanın otoparkına park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Binanın istinat duvarına çarparak duran aracın hava yastıkları açılırken sürücü Dilek K, yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dilek K.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

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