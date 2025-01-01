Samsun'da Narkotik Operasyonu: Bin 500 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 500 sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Narkotik Operasyonu: Bin 500 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir kişinin motosikleti ve ikametinde arama yapıldı.

Aramada, 1500 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

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