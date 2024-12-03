Belediye Çalışanı Gibi Davranıp Kazı Yapmışlardı: Ne Aradıkları Ortaya Çıktı! Tam 1700 Yıllık...

Isparta'da 115. Cadde üzerindeki Kara Kadir Bey Camii önünde, 19 Kasım akşamı dört şahıs, bölgeye kepçe ile giderek kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar veren şahıslardan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOŞ KÜP PARÇALARI VE LAHİT BULUNDU

Sabah saatlerinde bölgeye giden Anıtlar Kurulu ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu. Olayın ardından kazı alanı güvenlik altına alınarak kapatılırken, alanın korunması için emniyet ekipleri ve güvenlik kameraları devreye sokuldu.

GENÇ ROMA DÖNEMİNE AİT

Anıtlar Kurulu'nun bölgede yapacağı incelemeler kapsamında jeofizik çalışmalar gerçekleştireceği ve ihtiyaç duyulması halinde alanın sit bölgesi ilan edilebileceği belirtildi. Uzmanlar, bulunan tarihi lahidin ise Geç Roma Döneminde bir kiliseye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İHA