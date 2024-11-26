Kazı Çalışmaları Sırasında Bilim Dünyasını Sarsan Keşif: Bütün Tezleri Çürüttü
Johns Hopkins Üniversitesi arkeoloji ekibi, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan antik kent Tell Umm-el Marra'da dünyanın ilk alfabesine dair çarpıcı bir keşfe imza attı. Yaklaşık 4 bin 400 yıllık bu keşif, bütün görüşleri değiştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Arkeoloji profesörü Glenn Schwartz, alfabenin keşfedildiği silindir şeklindeki parça üzerinde yer alan yazılara dair incelemeler yaptı. Schwartz, bu bulgunun eski insanların yaşam biçimlerini nasıl değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti:
Alfabetik yazı sistemi, insanlık tarihine büyük bir yenilik getirdi; insanların iletişim ve düşünme biçimlerini dönüştürdü. Daha önce hiyeroglifler gibi karmaşık sistemlere güvenen topluluklar, bu sistemle daha kolay bir iletişim diline kavuştu.
ÇALIŞMALAR 16 YIL SÜRDÜ
Bu keşif, Amsterdam Üniversitesi araştırmacılarının 16 yıl süren kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, Erken Tunç Çağı'na ait mezarlar, altın ve gümüş takılar ile deforme olmamış çanak çömleklerin üzerinde alfabetik yazılara rastladı. Karbon-14 testleri, bu yazıların yaklaşık 60 bin yıl önce kullanıldığını doğruladı.
MISIR TEORİSİ ÇÜRÜTÜLDÜ
Profesör Schwartz, alfabenin kökenine dair şu açıklamayı yaptı:
Daha önce, alfabenin MÖ 1900 civarında Mısır'da geliştirildiği düşünülüyordu. Ancak elimizdeki eserler, bu teoriyi çürütüyor. Alfabe, çok daha eski bir dönemde ve farklı bir coğrafyada doğmuş olabilir.
Bu bulgular, alfabenin Mısır’daki madencilerin çevrelerinde gördükleri objeleri Sami diline uyarlayarak geliştirdikleri teorisinin artık yetersiz kaldığını ortaya koydu.
ALFABEDEN MODERN YAZI SİSTEMİNE
Alfabeye dair izler, MÖ 1300 yıllarında Doğu Akdeniz'deki Levant bölgesine yayılarak Latin ve Yunan alfabelerinin temellerini oluşturdu. Schwartz, alfabenin başlangıçta öğrenilmesinin zorluğuna dikkat çekerek şöyle dedi:
Alfabeden önce kullanılan binlerce sembol, sadece az sayıda insanın okuma yazma öğrenmesine olanak tanıyordu. Ancak alfabetik sistem, çok daha geniş bir kesimin eğitim almasına imkân sağladı. Bu, yazının demokratikleşmesini hızlandırdı.
BATI AVRUPA'NIN TEMELİ
Profesör Schwartz, alfabetik sistemin bugünkü Batı Avrupa yazı sistemlerinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca keşfin, alfabetik yazının bilinen tarihten 500 yıl daha eskiye dayandığını kesin bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
Sonuç: Bu keşif, sadece insanlık tarihine değil, kültürel ve sosyal gelişime dair bakış açısını da değiştirdi. Alfabenin erken dönemlerdeki yayılımı, medeniyetin yapı taşlarından biri olarak insanlık tarihine ışık tutmaya devam ediyor.