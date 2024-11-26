Kazı Çalışmaları Sırasında Bilim Dünyasını Sarsan Keşif: Bütün Tezleri Çürüttü

Arkeoloji profesörü Glenn Schwartz, alfabenin keşfedildiği silindir şeklindeki parça üzerinde yer alan yazılara dair incelemeler yaptı. Schwartz, bu bulgunun eski insanların yaşam biçimlerini nasıl değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti:

Alfabetik yazı sistemi, insanlık tarihine büyük bir yenilik getirdi; insanların iletişim ve düşünme biçimlerini dönüştürdü. Daha önce hiyeroglifler gibi karmaşık sistemlere güvenen topluluklar, bu sistemle daha kolay bir iletişim diline kavuştu.

ÇALIŞMALAR 16 YIL SÜRDÜ

Bu keşif, Amsterdam Üniversitesi araştırmacılarının 16 yıl süren kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, Erken Tunç Çağı'na ait mezarlar, altın ve gümüş takılar ile deforme olmamış çanak çömleklerin üzerinde alfabetik yazılara rastladı. Karbon-14 testleri, bu yazıların yaklaşık 60 bin yıl önce kullanıldığını doğruladı.