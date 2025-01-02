Horoz Dövüşü Baskını: 41 Bin 350 Lira Ceza Kesildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırılan adrese baskın yapıldı. 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" operasyonu düzenlendi. Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki sokakta "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığını tespit etti.
Adrese giden ekipler, 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza kesti. Ekipler, dövüştürülen 2 horozu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.
Kaynak: AA