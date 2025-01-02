Afyonkarahisar'da IŞİD'e Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama

Afyonkarahisar'da IŞİD'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da IŞİD'e Yönelik Operasyonda 4 Tutuklama

Afyonkarahisar'da IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Şüpheli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.M., S.E., M.A. ve M.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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