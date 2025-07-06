Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece’de üretilen bir siyah çay markasında gıda güvenliğini tehdit eden ciddi bir ihlali kamuoyuna duyurdu. “Şirin Çay” ismiyle satışa sunulan siyah çayın 003 parti numaralı ürününde yapılan laboratuvar incelemelerinde, yasaklı bir boya maddesi tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen çayda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2025 tarihli resmi analiz sonuçlarına göre çayda kullanımı yasaklanmış bir katkı maddesi yer aldı. Doğal ürünler arasında sayılan çayda böyle bir maddenin kullanılması hem mevzuata hem de halk sağlığına aykırı bulunarak resmi kayıtlara geçirildi.
SAĞLIK RİSKLERİ GÜNDEMDE
Gıda güvenliği uzmanları, bu tür katkıların görünüm amacıyla çaya eklenmesinin ciddi sağlık riskleri barındırdığı uyarısında bulunuyor. Uzun vadeli tüketimde karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda hasara yol açabileceği ifade edilen bu maddelerin bazı türlerinin kanserojen etki taşıdığına da dikkat çekiliyor.
TÜKETİCİLERE UYARI: TÜKETMEYİN, BİLDİRİN
Yetkililer, “Şirin Çay” markalı ve 003 parti numarasına sahip ürünü satın alan vatandaşların bu çayı tüketmemeleri gerektiğini vurguladı. Ürünün imha edilmesi ya da ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulunuldu.
İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünle ilgili gerekli idari yaptırımların uygulamaya konulduğunu açıkladı. Benzer ihlallerin önlenmesi amacıyla çay üreticilerine yönelik denetimlerin daha da sıklaştırılacağı belirtildi. Bakanlık, tüketici sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.