Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi

KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen çayda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2025 tarihli resmi analiz sonuçlarına göre çayda kullanımı yasaklanmış bir katkı maddesi yer aldı. Doğal ürünler arasında sayılan çayda böyle bir maddenin kullanılması hem mevzuata hem de halk sağlığına aykırı bulunarak resmi kayıtlara geçirildi.