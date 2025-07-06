Uzmanlar Kalp-Damar Sağlığı İçin En İyi Meyve Suyunu Açıkladı

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"Frontiers in Nutrition" dergisinde yayımlanan çalışmada, gönüllülere yedi gün boyunca her sabah 60 mililitre konsantre pancar suyu içirildi. Birkaç gün sonra aynı katılımcılara bu kez nitrat içermeyen pancar suyu verildi. Araştırmacılar, içecek tüketildikten sonraki damar genişleme düzeylerini inceleyerek kan akışındaki değişimleri analiz etti.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Nitrat bakımından zengin pancar suyunun, damarların genişlemesine ve kan akışının iyileşmesine önemli katkı sağladığı gözlemlendi. Ancak bu etkilerin sadece 24 saat sürdüğü, yani pancar suyunun düzenli tüketilmediği takdirde faydasının kalıcı olmadığı tespit edildi.

MENOPOZ SONRASI İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Araştırmanın baş yazarı Penn State Üniversitesi’nden Jocelyn Delgado Spicuzza, pancar suyunun içeriğindeki nitratların vücutta nitrik oksit üretimini desteklediğini ve bu maddenin damarların genişlemesinde hayati rol oynadığını belirtti. Özellikle menopoz sonrası östrojen seviyeleri düştüğü için kadınların damar sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Nitratlar bu boşluğu doldurarak koruyucu etki sağlıyor.

KALP SAĞLIĞI VE KOLESTEROLDE ETKİLİ

UTHealth Houston’dan spor kardiyoloğu Dr. John Higgins ise menopozla birlikte gelen hormonal değişimlerin kalp hastalıklarına zemin hazırladığına dikkat çekti. Fiziksel aktivitenin azalması ve kilo artışı da bu riski artıran diğer faktörler arasında.

Uzmanlara göre düzenli olarak tüketilen nitrat içeren pancar suyu; damar işlevini destekliyor, tansiyonu dengeliyor, kötü kolesterolü düşürüyor, egzersiz kapasitesini artırıyor ve karaciğer yağlanmasını engellemede etkili olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi