Belediye Başkanının Acı Kaybı

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin vefat eden annesi Güldane Çizikci son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasi isim katıldı.

Belediye Başkanının Acı Kaybı

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören annesi Güldane Çizikci yaşamını yitirdi. Çizikci'nin cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Belediye Başkanının Acı Kaybı - Resim : 1

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Cenaze törenine AKP Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çizikci ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Çizikci'nin cenazesi toprağa verildi.

Belediye Başkanının Acı Kaybı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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