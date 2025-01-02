Belediye Başkanının Acı Kaybı
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin vefat eden annesi Güldane Çizikci son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda siyasi isim katıldı.
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören annesi Güldane Çizikci yaşamını yitirdi. Çizikci'nin cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI
Cenaze törenine AKP Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çizikci ailesi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Çizikci'nin cenazesi toprağa verildi.
Kaynak: İHA