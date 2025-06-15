İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyük

“YÜKSELİŞLER GEÇİCİ, RİSKLER KALICI”

İran’daki nükleer tesislere yönelik olası saldırıların bölge için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getiren İslam Memiş, "Nükleer sızıntı yaşanması durumunda sadece İran değil, Türkiye dahil çevre ülkeler ciddi risk altında kalabilir" açıklamasını yaptı. Bu nedenle piyasalarda görülen ani yükselişlerin yanıltıcı olabileceği ve bu yükselişlerin geçici, jeopolitik risklerin ise uzun vadeli olacağı uyarısında bulundu.