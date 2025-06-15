İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyük
Ortadoğu'da İran ve İsrail arasında tırmanan savaş gerilimi, yalnızca jeopolitik riskleri değil, küresel piyasaları da doğrudan etkiliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları sert şekilde uyararak bu dönemde bireysel kazançtan çok sistemin kazandığını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Savaşın etkisiyle altın, petrol, döviz ve kripto para piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcılar yön arayışına girdi. İslam Memiş ise bu süreçte panik yapılmaması, ancak stratejik adımların dikkatle planlanması gerektiğini belirtti.
“YÜKSELİŞLER GEÇİCİ, RİSKLER KALICI”
İran’daki nükleer tesislere yönelik olası saldırıların bölge için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getiren İslam Memiş, "Nükleer sızıntı yaşanması durumunda sadece İran değil, Türkiye dahil çevre ülkeler ciddi risk altında kalabilir" açıklamasını yaptı. Bu nedenle piyasalarda görülen ani yükselişlerin yanıltıcı olabileceği ve bu yükselişlerin geçici, jeopolitik risklerin ise uzun vadeli olacağı uyarısında bulundu.
ALTIN VE PETROL İÇİN YENİ BEKLENTİLER
Altın fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken Memiş, gram altının 4.386 TL seviyesinde olduğunu, yıl sonunda ise 4.500 TL seviyesinin hedeflendiğini belirtti. Ons altında ise 3.280 ve 3.380 dolar seviyelerinin destek noktaları olarak öne çıktığını ifade etti. Petrol fiyatlarının ise savaş lobileri için kazanç kapısı haline geldiğini belirten Memiş, yatırımcıların bu yükselişe temkinli yaklaşması gerektiğini söyledi.
“BU BİR SAVAŞ, PİYASA DEĞİL”
Petrol fiyatlarındaki yükselişe aldanılmaması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Yatırımcılar, 'fiyat artıyor, ben de kazanırım' düşüncesine kapılmasın. Bu, bir piyasa hareketi değil; savaşın etkisiyle oluşan geçici bir durum" dedi.
GÜMÜŞ ÖNE ÇIKIYOR
Gümüş yatırımcılarına da seslenen Memiş, gram fiyatın 45,81 TL seviyesinde olduğunu, yıl sonunda 50-55 TL aralığının mümkün göründüğünü belirtti. Bu yıl için "altın mı, gümüş mü?" sorusuna ise net yanıt verdi: "Gümüş".
KRİPTO PARALAR VE DÖVİZDE SON DURUM
Bitcoin’de yaşanan geri çekilme sonrası yatırımcıların güvenli liman olarak yeniden altına yöneldiğini kaydeden Memiş, 106.500 dolardan 102.500 dolara gerileyen Bitcoin için temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Döviz cephesinde ise doların 39,21 TL, euronun ise 45,27 TL seviyesinde işlem gördüğünü belirten uzman isim, euroda olası geri çekilmelerin alım fırsatına dönüşebileceğini aktardı.
BIST’TE GERİ ÇEKİLME BEKLENTİSİ
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin haftayı 9.311 puanla tamamladığını belirten Memiş, 9.800 puana kadar bir düzeltme yaşanabileceğini, ancak uzun vadeli yatırımcılar için cazip seviyelerin oluşabileceğini söyledi.
“RİSKİNİZİ DAĞITIN, SABIRLI OLUN”
Yatırımcıları kısa vadeli kazanç beklentilerinden uzak durmaları konusunda bir kez daha uyaran İslam Memiş, “Bu tür çalkantılı dönemlerde sabırlı olunmalı, küçük alımlarla portföy çeşitlendirilmeli ve riskler mutlaka dağıtılmalı” ifadelerini kullandı.