Bolu Dağı'nı Sis Yuttu

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla yağmurun etkili olması sürücülere zor anlar yaşattı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler ve Karanlıkdere mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, Bolu Dağı geçişinde sisten dolayı yavaş ilerledi. Bölgede ayrıca aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Kaynak: DHA