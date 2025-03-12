Bakan Yerlikaya Duyurdu: 25 İlde Siber Suç Operasyonu! 76 Şüpheli Gözaltında

Siber suçlara yönelik 8 il merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 25 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili verdi. Siber suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlara karıştığı tespit edilen 76 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli olarak, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kayseri, Yozgat, Denizli, Gaziantep, Kırıkkale, Düzce, Trabzon, Uşak ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 25 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 25 İlde Siber Suç Operasyonu! 76 Şüpheli Gözaltında - Resim : 1

Yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği,
sosyal medya platformlarında "büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü" adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri kişilerden "işlem ücreti" adı altında para talep ettiği, vatandaşların mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, rızaları dışında farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına para transfer ettikleri tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanan tespitler doğrultusunda, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Silah Kaçakçılarına Operasyon! Yüzlercesi Ele GeçirildiBakan Yerlikaya Duyurdu: Silah Kaçakçılarına Operasyon! Yüzlercesi Ele GeçirildiGüncel

Bakan Yerlikaya: 2 Müfettiş GörevlendirildiBakan Yerlikaya: 2 Müfettiş GörevlendirildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Siber suçlar Operasyon
Son Güncelleme:
Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor
Kaza Sonrası Birbirlerine Girdiler! 1 Yaralı Kaza Sonrası Birbirlerine Girdiler
Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı! Çok Sayıda Yaralı
Sesi Duyan Koştu, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı… Gördükleri Manzara Karşısında Tir Tir Titrediler Sesi Duyan Koştu, Tüm Mahalle Ayağa Kalktı… Gördükleri Manzara Karşısında Tir Tir Titrediler
2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir? 2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir?
Naci Görür’den Hakkari Depremi Sonrası Kritik Uyarı: Deprem Beklediğimiz Bir Bölge Naci Görür’den Hakkari Depremi Sonrası Kritik Uyarı: Deprem Beklediğimiz Bir Bölge
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!
İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' Sorusuna Net Yanıt: 'Adaylık Kimsenin Tapulu Malı Değil' İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' Sorusuna Net Yanıt
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?