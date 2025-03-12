Bakan Yerlikaya Duyurdu: 25 İlde Siber Suç Operasyonu! 76 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 25 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili verdi. Siber suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlara karıştığı tespit edilen 76 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli olarak, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kayseri, Yozgat, Denizli, Gaziantep, Kırıkkale, Düzce, Trabzon, Uşak ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 25 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği,

sosyal medya platformlarında "büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü" adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri kişilerden "işlem ücreti" adı altında para talep ettiği, vatandaşların mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, rızaları dışında farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına para transfer ettikleri tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanan tespitler doğrultusunda, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi