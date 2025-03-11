Bakan Yerlikaya Duyurdu: Silah Kaçakçılarına Operasyon! Yüzlercesi Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de düzenlenen yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon hakkında, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, söz konusu operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını ve haklarında Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; polisimiz tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada; 353 adet yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile, 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldı.”
Kaynak: ANKA