Bakan Yerlikaya Açıkladı: 103 Şüpheli Yakalandı, 250 Milyon TL Mal Varlığına El Konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 28 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda; Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir dahil toplam 28 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi suçlarla mücadele edildiği belirtildi.

103 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şüpheliler sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak, yasa dışı bahis sitelerinin finansal yönetimini sağlamak ve suçtan elde edilen paraları aklamakla suçlanıyor. Ayrıca, şüphelilerin çocuk istismarı görüntülerini sosyal medya üzerinden sattığı belirtildi.

Operasyon sonucu, 250 milyon lira değerinde mal varlıklarına el konuldu. Bunlar arasında 13 araç, 3 villa, 3 şirket, 2 otel ve 7.5 milyon dolar değerinde kripto varlık yer alıyor. Ayrıca ruhsatsız tabancalar, döviz, Türk lirası ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik ederek, vatandaşlara "Tanımadığınız kişilere para göndermeyin, kolay kazanç vaadi tekliflerine aldanmayın. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır" uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi