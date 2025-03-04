Türkiye'nin En tehlikeli Mahalleleri Belli Oldu: Bu Mahalleye Girmek Cesaret İstiyor

Kriminal olaylar, madde kullanımı ve suç oranları gibi kriterler baz alınarak Türkiye’nin en riskli 20 mahallesi belirlendi. Polisin sık sık operasyon düzenlediği ve suç oranlarının yüksek olduğu mahalleler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, en riskli bölgelerin haritası çıkarıldı. Listede İstanbul’dan birçok mahallenin yer aldığı görülürken Ankara, Adana, İzmir ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerden de birçok mahalle listeye girdi. Yapılan araştırmalar sonucunda en tehlikeli bölge olarak bakın neresi zirveye yerleşti.