Türkiye'nin En tehlikeli Mahalleleri Belli Oldu: Bu Mahalleye Girmek Cesaret İstiyor
Polisin sık sık operasyon düzenlediği ve suç oranlarının yüksek olduğu mahalleler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri belli oldu. Listede en tehlikeli bölge olarak bakın neresi zirveye yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kriminal olaylar, madde kullanımı ve suç oranları gibi kriterler baz alınarak Türkiye’nin en riskli 20 mahallesi belirlendi. Polisin sık sık operasyon düzenlediği ve suç oranlarının yüksek olduğu mahalleler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, en riskli bölgelerin haritası çıkarıldı. Listede İstanbul’dan birçok mahallenin yer aldığı görülürken Ankara, Adana, İzmir ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerden de birçok mahalle listeye girdi. Yapılan araştırmalar sonucunda en tehlikeli bölge olarak bakın neresi zirveye yerleşti.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN TEHLİKELİ MAHALLELERİ
20. Vatan Mahallesi Gaziantep
Sadece Google'a Adını bile yazsanız karşınıza binlerce cinayet haberleri çıkar. Sır ölümleri ve çatışmalarıyla ünlenmiş Gaziantep'in en tehlikeli bölgelerinden biridir.
19.Kuyubaşı (Eskişehir)
Polis ekiplerinin sık operasyon düzenlediği Eskişehir’in en riskli mahallelerinden biri.
18.Zeytinköy (Antalya)
Uyuşturucu operasyonlarının sık yapıldığı mahallelerden biri.
17.Faroz Mahallesi (Trabzon)
Dar sokakları, silah sesleri ve kavgalarıyla bilinen bir bölge.
16.Doğanlar Mahallesi (Konya)
Sürekli kavga ve asayiş olaylarıyla gündeme geliyor.
15.Çavuşbaş (Afyonkarahisar)
Mahalleye yabancı olanların rahatça giremediği, suç oranlarının yüksek olduğu bir bölge.
14.Çarşamba (Samsun)
Küçük yaşta silah kullanımının başladığı mahallelerden biri olarak dikkat çekiyor.
13.Bağcılar (İstanbul)
İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olması nedeniyle her türden suç olayına rastlanabiliyor.
12.Çömlekçi Mahallesi (Trabzon)
Transit geçiş noktası olması nedeniyle farklı ülkelerden gelen insanların uğrak noktası.
11.Dolapdere (İstanbul)
Araç hırsızlığı ve yasa dışı ticaretle gündeme gelen bir bölge.
10.Tarlabaşı (İstanbul)
Kaçakçılık ve suç oranlarının yüksek olduğu mahallelerden biri olarak biliniyor.
9.Bağlar (Diyarbakır)
Geçmişte sık sık sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği ve güvenlik güçlerinin yoğun olarak görev aldığı mahallelerden biri.
8.Hacı Hüsrev Mahallesi (İstanbul)
Narkotik operasyonlarının yoğun olarak düzenlendiği bir bölge.
7.Gazi Mahallesi (İstanbul)
Yüksek olay sayısıyla polis ekiplerinin sürekli denetim yaptığı mahallelerden biri.
6.Kore Mahallesi (Tekirdağ)
Kaçak yapılaşma ve yasadışı altyapı kullanımı ile sık sık gündeme geliyor.
5.Sarıgöl Mahallesi (İstanbul)
ğlenceli görüntüsüne rağmen, suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerden biri.
4.Kadifekale (İzmir)
Tarihi dokusuyla dikkat çeken bölge, aynı zamanda yüksek suç oranlarıyla biliniyor.
3.Çilek Mahallesi (Mersin)
Akdeniz ilçesine bağlı bu mahallede, kamu araçlarına yönelik taşlı saldırılarla gündeme geldi.
2.Yüreğir - 19 Mayıs Mahallesi (Adana)
Şiddet olaylarının sık yaşandığı bölge, polis ekiplerinin en çok müdahale ettiği yerlerden biri.
1.Çinçin (Ankara)
Suç oranlarının yüksek olduğu bu mahallede, yapılan operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.