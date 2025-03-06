Mimar Ece Gürel'den Sevindiren Haber Geldi: Eşinden Duygulandıran Paylaşım

İstanbul'da bu kez yürekleri ferahlatan güzel haber geldi. 4 gündür aranan mimar Ece Gürel sağ bulundu.

Kağıthane'deki evinden çıkan ve yürüyüş yapmak için Belgrad Ormanı'na giden Ece Gürel'den haber alamayan ailesi hemen yetkililere bildirmişti.

Ekipler 4 gündür tüm Belgrad Ormanı'nın altını üstüne getirdi. Mimar Ece Gürel sonunda sağ olarak bulundu.

Ekipler tarafından dere kenarında bulunan kadının hafif yaralı olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan Ece Gürel'in ailesi ise güzel haberi gözyaşları içinde karşıladı.

'KUTLU OLSUN'

Sevinçli haberi sosyal medya hesabından duyuran eşi Sezer Gürel, duygusal bir video paylaştı. Sezer Gürel, eşi ile çekildikleri fotoğrafa şu notu yazdı: “Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun. İyi ki doğdun, sevgilim.”

Kaynak: Haber Merkezi