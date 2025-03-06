Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan mimar Ece Gürel'den sevindiren haber geldi. Belgrad Ormanı'nda yapılan aramalar sonucunda 36 yaşındaki Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette ve hafif yaralı olarak bulunduğu öğrenildi. Gürel'in eşi Sezer Gürel haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu. İstanbul Valiliği Ece Gürel'in ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'den bir daha haber alınamamıştı. Ailesi ve eşinin ihbarı üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmıştı. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp çalışma gerçekleştirmişti.
Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.
SEVİNDEREN HABER GELDİ
Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. Günlerdir kayıp olan Ece Gürel'' bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
Ece Gürel'in bulunduğu bilgisi arama kurtarma ekipleri tarafından eşi Sezer Gürel'e verdi. Sezer Gürel iyi haberi alınca ayakta durmakta zorluk yaşadı, gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameraya yansıdı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece GÜLER (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA