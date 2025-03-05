Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece'den Bir İz Daha! Hırkası da Bulundu

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları devam ediyor. 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Gürel'in kişisel eşyaları dün ormanda bulunmuştu. Gürel'e ait hırkanın da bu alanın 14 kilometre uzağında bulunduğu öğrenildi.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece'den Bir İz Daha! Hırkası da Bulundu

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i bulmak için Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan 36 yaşındaki Gürel’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan aramalar gece saatlerinde de sürdü.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece'den Bir İz Daha! Hırkası da Bulundu - Resim : 1

ORMANDA ARANIYOR

Gürel’in en son görüldüğü Belgrad Ormanı’nda yoğunlaştırılan çalışmalara polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çeşitli ilçe belediyelerinin yanı sıra gönüllü arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Ekipler, şu ana kadar yaklaşık 28 kilometrelik bir alanı taradı. Aramalara Belçika malinoisi cinsi iz takip köpeği "Üzüm" de eşlik ediyor.

HIRKASI DA BULUNDU

Yapılan aramalarda Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının yanı sıra, bu alana 14 kilometre mesafede bir bölgede hırkası da bulundu. Ormandaki çalışmalar gece boyunca devam ederken, düşen hava sıcaklığı nedeniyle ekiplerin koşullara uygun şekilde desteklendiği belirtildi. Türk Kızılay ve bazı sivil toplum kuruluşları, arama çalışmalarına katılan ekiplere çeşitli ikramlarda bulundu.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Mimar Ece'den Bir İz Daha! Hırkası da Bulundu - Resim : 2

"SAĞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da dün akşam bölgeye giderek çalışmaları yakından takip etti. Aksu, yaptığı açıklamada, "İki gündür kaybolan bir kardeşimizi arıyoruz. AFAD, arama kurtarma ekipleri ve belediyemizin iki arama köpeği, Şilan ve Üzüm, çalışmalarını sürdürüyor. Bugün bazı materyaller bulundu ve şu anda kendisinin sağ olduğunu düşünüyoruz. Ancak kesin bilgi vermek için henüz erken. Ümidimizi koruyoruz." dedi.

Dün, Gürel'in evden çıkış anları ve Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği İETT otobüsünden indiği görüntüler de ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: AA-DHA

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