68 Yaşındaki Engelli Kadının Acı Ölümü: Alevler Arasında Can Verdi

Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi’nde bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede, 68 yaşındaki engelli Şehriye Tekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA