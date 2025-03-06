İstanbul'da Silahlı Çatışma: Akraba Husumetinde Kan Aktı

İstanbul Küçükçekmece’de üç kişi, aralarında husumet bulunan akrabalarının iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Karşılık verilmesi üzerine silahlı çatışma yaşandı. Olayda 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da Silahlı Çatışma: Akraba Husumetinde Kan Aktı

İstanbul Küçükçekmece’de Kanarya Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında 3 şahıs, husumetli akrabalarının deri atölyesine silahla saldırı düzenledi. Ateş edilmesi üzerine iş yerinden de silahla karşılık verildi. Bunun üzerine gelen şahıslardan ikisi araçlarıyla kaçmaya çalışırken, saldıranlardan H.K. (16) isimli şahıs yaralandı.

KOŞARAK YARDIM İSTEDİ

Yaralanan şahıs, iki sokak arkadaki bir apartmana kadar koşarak yardım istedi. Otomobildeki diğer iki şahıs ise aracı olay yerine yakın bir bölgede bırakıp yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı H.K’yi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından deri atölyesinden silahla karşılık veren 2 kişi ile saldırıda yaralanan H.K. isimli şahıs olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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