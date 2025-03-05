Ali Ağaoğlu Doğum Günü İçin Kesenin Ağzını Açtı! Kendisine Kraliyet Arabası Aldı, Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, garajına yeni bir araç daha ekledi. Ağaoğlu, iddiaya göre doğum günü için kendisine 'kraliyet arabası' olarak bilinen bir markaya ait aracı satın aldı.

Ali Ağaoğlu Doğum Günü İçin Kesenin Ağzını Açtı! Kendisine Kraliyet Arabası Aldı, Fiyatı Dudak Uçuklattı

Lüks otomobillere olan düşkünlüğü ile tanınan Ali Ağaoğlu 3 Mart doğum günüydü. Ağaoğlu doğum gününde kendine kraliyet arabası olarak bilinen markaya ait araç satın olarak garajına yeni bir araç daha ekledi.

Ali Ağaoğlu Doğum Günü İçin Kesenin Ağzını Açtı! Kendisine Kraliyet Arabası Aldı, Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim : 1

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Sabah'ın haberine göre, Ağaoğlu kendisine bir milyon 900 bin Euro'luk doğum günü hediyesi aldı. Ağaoğlu'nun satın aldığı bu lüks SUV modeli, geçtiğimiz ay Türkiye'de tanıtılmıştı. Ayrıca araç İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elmasından ilham alan bir isim taşıyor.

Ali Ağaoğlu Doğum Günü İçin Kesenin Ağzını Açtı! Kendisine Kraliyet Arabası Aldı, Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim : 2

Lüks aracın fiyatı 1 milyon 900 bin Euro yani yaklaşık 74 milyon Türk Lirası değerinde. Ağaoğlu, resmi nikâhsız ikinci eşi Ayten Alpar ve oğulları Mert ile yaş gününü kutlamak için Uludağ'daki oteline gitmiş ve burada ilk kez yeni arabasını Uludağ yollarında test etmiş.

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Kaynak: SABAH

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