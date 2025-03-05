Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Topluca AKP'ye Geçtiler

Yeniden Refah Partisi'nde kan kaybı devam ediyor. 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban'ın istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından, partinin meclis üyeleri de AKP saflarına katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Topluca AKP'ye Geçtiler

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi sürüyor. 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanlığı'na seçilen Murat Daban Şubat ayında partisinden istifa ederek AKP'ye katılmıştı. Bugün İlçe Teşkilatı ziyareti sırasında, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Koçdemir, Mustafa Ataşman ve Kamil Kocademir de AKP'ye katıldı.

Meclis üyelerinin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Emine Çimen ile 31 Mart seçimlerinden Yeniden Refah Partisi listesinde yer alan ancak meclis üyesi seçilemeyen Abdullah Arıkanlı, Hüsamettin Kara, Himmet İşlek, Enes Şahinkaya da AKP'ye geçti.

Rozetleri Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Belediye Eski Başkanı Mürsel Uçan, ilçe eski Başkanları Muhammet Akcan, Muharrem Sezer, Şeref Kaçar ve Kadın Kolları Başkanı Feyza Kocademir tarafından takılan katılımcılar, "Büyük lider, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yol yürümekten büyük gurur duyacağız. Selendi’ye hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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