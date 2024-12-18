Ali Ağaoğlu Asgari Ücrete İsyan Etti! Tepkisi Gündem Oldu
Ekonomist Ali Ağaoğlu, katıldığı programda, asgari ücretle ortalama maaşlar arasındaki uçuruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maaşlar arasındaki makasın kapanması ve maaş zamlarının asgari ücrete endeksli yapılmasından gençlerin rahatsızlık duyduğunu belirten Ağaoğlu, “Ben neden 4 yıl okudum?” sorusunu sorduklarını belirtti.
Kaynak: CNBC-e
Ekonomist Ali Ağaoğlu, CNBC-e'de katıldığı programda gençlerin sık sık, “Ben neden 4 yıl okudum?” sorusunu sorduğunu söyleyerek, gençlerin haklı tepkisini dile getirdi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 2025 Asgari Ücret Raporu’na göre, asgari ücret ve bu ücretin iki katı altında maaş alanların oranı hızla artıyor. Bu durum, gençlerin yüksek öğrenim görme isteklerini sorgulamalarına neden oluyor. Ekonomist Ali Ağaoğlu, programda söz konusu duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
17 YILLIK ASGARİ ÜCRET VE ORTALAMA MAAŞ ORANI
Asgari ücretteki artış, 2006 yılından bu yana yüzde 1.775’i bulurken, asgari ücretin ortalama maaş gelirine oranı ilginç bir seyir izledi. 2006 yılında 0,70 seviyesinde olan bu oran, 2017 yılında 0,61’e kadar geriledi. Ancak 2017 sonrası dönemde asgari ücretteki hızlı yükselişle birlikte oran, 2023 yılında 1,16 seviyesine çıktı.
Bu dönemde, asgari ücretin yüzde 50 fazlasına kadar maaş alan, yani ‘yakınsama bölgesinde’ bulunan çalışanların oranı da 2018’de yüzde 64 iken, 2023’te yüzde 83,1’e yükseldi.
EĞİTİM VE ÜCRET DENGESİ ARASINDA UÇURUM
Ekonomist Ali Ağaoğlu, ücret tablosuna eğitim açısından yaklaşarak, üniversite mezunu gençlerin yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:
Üniversite mezunuyla vasıfsız işçi arasındaki fark gittikçe azaldığında, birisi çok rahatlıkla şu soruyu sorduğunda verilecek yanıt yok: Ben neden okudum? Veya bu ekspertizi, bu uzmanlığı ben neden 4 yıl dirsek çürüterek edindim. Madem asgari ücret alacaksam veya asgari ücrete bağlanmış endekslenmiş bir ücret alacaksam.