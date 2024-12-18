Ali Ağaoğlu Asgari Ücrete İsyan Etti! Tepkisi Gündem Oldu

17 YILLIK ASGARİ ÜCRET VE ORTALAMA MAAŞ ORANI

Asgari ücretteki artış, 2006 yılından bu yana yüzde 1.775’i bulurken, asgari ücretin ortalama maaş gelirine oranı ilginç bir seyir izledi. 2006 yılında 0,70 seviyesinde olan bu oran, 2017 yılında 0,61’e kadar geriledi. Ancak 2017 sonrası dönemde asgari ücretteki hızlı yükselişle birlikte oran, 2023 yılında 1,16 seviyesine çıktı.

Bu dönemde, asgari ücretin yüzde 50 fazlasına kadar maaş alan, yani ‘yakınsama bölgesinde’ bulunan çalışanların oranı da 2018’de yüzde 64 iken, 2023’te yüzde 83,1’e yükseldi.