Mahkemenin Kararını Beğenmedi, Adliye Önüne Çadır Kurdu

Burdur Merkez Burç mahallesi Toscalı Sokak'ta bir dairede kiracı olarak oturan 63 yaşındaki Orhan Yıldırım ev sahibi ile arasında çıkan kira artışı anlaşmazlığı sonucu mahkemelik oldu. Ev sahibi 2 yıl önce kira tespit davası açtı. İki yıl süren dava sonunda Burdur 1. Sulh Hukuk Mahkemesi dün sonuçlanan mahkemede bilirkişi raporuna dayanarak kiranın 8 bin liraya yükseltilmesine hükmetti.

2 YILDA YÜZDE 200 ZAM

Mahkemenin bilirkişi raporu ile karar vermesine tepki gösteren Orhan Yıldırım Burdur Adliyesi karşısındaki alana çadır kurarak protesto eylemi başlattı. Yıldırım, iki yıl önce bin 200 lira olan kirasını ev sahibinin 5 bin liraya çıkartmak istediğini yüzde yüz artırarak 2 bin 400 lira ödediğini, daha sonra 2 bin 400 lirayı yüzde yüz artırarak 5 bin lira ödediğini belirtti.

Daha sonra ev sahibinin 5 bin liralık kirayı 15 bin liraya yükseltmek istemesini kabul etmediğini söyleyen Yıldırım, böylece dava sürecinin başladığını ve bu senenin Aile Yılı olduğunu belirterek, “Bu durum aileleri etkileyecektir ve boşanmalara kadar götürecektir. Eğer insan geçinemeyecek durumda olursa bunların hepsi aileye zarar verir” dedi.

'ÇEVREDE KİRALAR DÜŞÜK'

Yıldırım, şunları söyledi;

“2 senedir süren bir mahkeme sürecimiz var. Mahkeme sürecinde bilirkişiye itirazlarım; daire içerisindeki eksiklikler, kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı olmamasına rağmen sadece kızının paraya fazla tamah etmesi sebebiyle dava sürecimiz devam etti. Daha sonra keşif yapıldı. Bina çevresindeki diğer binalardaki kiracıların kira ücreti düşük olmasına rağmen bilirkişi yüksek göstermiştir. 12-13 bin lira civarında ilk yazılar gelmiştir.

Tekrar itiraz dilekçemi yazdığımda 8 bin 156 lira olarak belirlemişlerdir. Mahkeme olumsuzlukları dikkate almadan bilirkişinin yapmış olduğu sadece binanın konumu açısından değerlendirme verdiğini beyan etmiştir. Benim bu beyana karşı çıkmama rağmen mahkeme 8 bin lira olarak belirlemiştir. Bu yüksek bir meblağdır. Ben artış oranlarımı yüzde 100 yapmama rağmen mahkeme dikkate almamıştır. Dolayısıyla haksızlığa uğradığımı düşünüyorum.

'EMEKLİ MAAŞIMI OLDUKÇA ZEDELİYOR'

Ben o dairede 6 senedir oturuyorum. 5 yılı geçince kira tespit davası açtılar. Kendilerine devletin belirlediği her oranda zammımı yaptığım, zamanında ödemelerimi yaptığım halde bunların hiç birisi dikkate alınmamıştır. Ev sahibinin kızının istekleri doğrultusunda bir fiyat çıkarılmıştır. Bu da emekli olduğum için maaşımı oldukça zedelemektedir.

'BOŞANMALARA KADAR GÖTÜRECEKTİR'

Kaldı ki şunu düşünmemiz gerekiyor Cumhurbaşkanı’nın söylediği, beyan ettiği aile yılı olması sebebiyle bu durum aileleri etkileyecektir ve boşanmalara kadar götürecektir. Eğer insan geçinemeyecek durumda olursa bunların hepsi aileye zarar verir. Ben kiramın hukuka göre belirlenmesini istiyorum bilirkişiye göre değil. Gerekçeli kararı bekliyorum. Hukuki mücadeleme devam edeceğim. Daha olmazsa açlık grevine başlayacağım, eğer sağ kalırsak buradan Adalet Bakanlığı’na bisikletle gidip gerekli açıklamaları yapacağım.”

Kaynak: ANKA