80 Liralık Bir Paket Sigaranın Kaç Lirası Vergiye Gidiyor? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Hesapladı

Son dönemde art arda gelen fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Bir sigara grubuna gelen 8 TL'lik zam bugün itibarıyla olacak. Gelen zamma vatandaşlardan tepki yağarken, vergi uzmanı Ozan Bingöl, bir paket sigaradaki vergiyi hesapladı. Bingöl, "

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80 Liralık Bir Paket Sigaranın Kaç Lirası Vergiye Gidiyor? Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Hesapladı

Sigara tiryakilerini üzecek yeni bir zam haberi geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "İlk sigara zammı JTİ gurubundan" diyerek sigara fiyatlarına 8 TL zam geldiğini açıkladı. Son zamla birlikte en ucuz sigara 75 TL'ye, en pahalı sigara ise 91 TL'ye yükseldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak.

'20 DAL SİGARANIN 16 DALI VERGİ'

Gelen zammın ardından vergi oranları da tartışma konusu oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, uapılan zamla birlikte ödenen verginin de arttığını belirterek şu hesaplamayı yaptı:

"Bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın %80,66’sı vergilerden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın 64 lira 52 kuruşu ÖTV ve KDV’dir. Yani 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir."

Kaynak: Haber Merkezi

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