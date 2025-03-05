Zafer Partili İsim Madde Madde Anlattı: İşte Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın İstifasının Perde Arkası!

Zorlu Holding'de geçtiğimiz günlerde Vestel CEO'su Ergün Güler ile şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal arasında 'Ramazan tebriği' polemiği yaşanmıştı. Güler, şirket çalışanlarına bir mesaj göndererek Ramazan ayını tebrik etmişti. Köksal ise bu mesaja tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde tepki göstererek, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor" demişti.

Cem Köksal'ın attığı mail gündeme otururken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Köksal, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Öte yandan Köksal'ın görevinden istifa ettiği duyurulmuştu.

'İSTİFA ETMEDİ, KOVULDU'

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Bartu Soral, Cem Köksal'ın istifasının perde arkasını anlattı. Soral, Köksal'ın gönderdiği mesajın ardından Zorlu Holding yönetim kurulu ve sahibinin kararıyla 'kovulduğunu' söyledi.

'VERGİ ÖDEMİYORLAR'

Zorlu Holding’in vergi ödemediği yılları ve kredi borçlarıyla ilgili uygulamaları anlatan Bartu Soral, süreci 5 maddede şöyle açıkladı:

"1) Vestel’in 2023 yılında net satış geliri 112 milyar TL net karı 2,3 milyar TL, ödediği vergi ise sıfır lira. 2022 yılında da ödediği vergi sıfırdı. Yani yandaş olma karşılığında vergi ödemiyorlar.

2) Zorlu Holding binasına bir banka tarafından borçları sebebiyle haciz kondu. Bina hala hacizli durumda.

3) Bankalara kredi borçlarını ödeyemiyorlar, yeniden yapılandırma görüşmelerindeler.

4) Koskoca Zorlu Holding, çuvalla yatırım teşviki, teknoloji teşviki, düşük faizli kredi alıyor bu iş nasıl oluyor derseniz, o teşvikler ve yatırımlar yüksek teknoloji yatırımlarına gitmiyor. Tamamen montaj sanayi üstünden, oradan buradan bütün parçaları toplayıp birleştiriyorlar. O sebeple karlılık oranı yüzde 2’lerde. Grup şirketleri zararda.

5) Ama sanmayın ki durum sadece Vestel’de böyle. Bütün Türk sanayisi buna benzer durumda.

'AKP BU KONUDA NE YAPTI DERSENİZ...'

AKP ise 22 yıldır iktidarda. Bu konuda ne yaptı derseniz; Onlar, “milleti ayrıştırmak, bina ve yol yapmak, eğitim sisteminde kaliteli kamu okullarının yerine imam hatip koymak, ara elemanı yetiştirmektense her yere üniversite açıp, işsiz gençler yaratmakla" meşgul...

Kaynak: Haber Merkezi