KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?
TÜİK Şubat ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü Mart ayında yapılacak kira zam oranına çevrildi. Peki, 2025 Mart ayı kira zammı (TEFE-ÜFE) ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon oranının açıklamasının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü Mart ayı kira zam oranına çevrilmişti. Şubat ayı enflasyonun belli olmasıyla birlikte Mart 2025 kira zam oranı da netleşti. Açıklanan rakamlar kontrat süresi dolanlar için kritik önem taşıyor. Peki TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne oldu, kira zammı ne kadar? İşte 2025 Mart ayı kira artış oranı...
MART 2025 KİRA ZAM ORANI NE OLDU?
TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 56,35 olarak açıklamıştı. Şubat ayı TÜFE rakamları sonrası Mart kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 53,83 artış gösterdi.
MART AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2025
Örnek rakam: 20.000 TL
Artış Oranı: % 53,83
Kira Artış Tutarı: 10.766,00 TL
Aylık Kira Tutarı: 30.766,00 TL