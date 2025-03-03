KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon oranının açıklamasının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü Mart ayı kira zam oranına çevrilmişti. Şubat ayı enflasyonun belli olmasıyla birlikte Mart 2025 kira zam oranı da netleşti. Açıklanan rakamlar kontrat süresi dolanlar için kritik önem taşıyor. Peki TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne oldu, kira zammı ne kadar? İşte 2025 Mart ayı kira artış oranı...